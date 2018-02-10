Sınırda düşen helikopter sonrası hareketlilik

10 Şubat 2018

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Bölgede görev yapan ATAK helikopterinin kırıma uğramasının ardından, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin Suriye sınırı noktasında hareketlilik yaşandı.

Savaş uçağı ve çok sayıda askeri helikopterin bölgede uçuş yaptığı görülüyor.

ATAK helikopteri düştü, 2 şehidimiz var

Kaynak: AA