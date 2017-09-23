Sınırdaki tatbikatın seviyesi yükseltildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatın seviyesini yükseltti. Tatbikatın ikinci safhasına ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat 6. gününde sürüyor.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından Silopi-Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın ikinci safhasına, ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiği belirtildi.
Kaynak: AA