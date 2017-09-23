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Sınırdaki tatbikatın seviyesi yükseltildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatın seviyesini yükseltti. Tatbikatın ikinci safhasına ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiği bildirildi.

Sınırdaki tatbikatın seviyesi yükseltildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat 6. gününde sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından Silopi-Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın ikinci safhasına, ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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