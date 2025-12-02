Sinop açıklarında Rus tankerine saldırı! Karadeniz'de gergin anlar

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçek yağı taşıyan MIDVOLGA-2 adlı tankerin Türkiye kıyılarından yaklaşık 80 mil açıkta saldırıya uğradığını duyurdu. Yapılan açıklamada, geminin 13 kişilik mürettebatında herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı ve yardım talep edilmediği belirtildi.

Gemi Sinop'a ilerliyorlar

Saldırı sonrası makineleriyle seyrine devam eden MIDVOLGA-2’nin rotasını Sinop’a çevirdiği ifade edildi.

Cuma günü 2 saldırı daha olmuştu

Geçtiğimiz cuma günü de Karadeniz açıklarında 2 gemiye saldırı gerçeklemişti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında ve Kastamonu açıklarında insansız deniz aracı ile saldırı gerçekleşmişti. Ukrayna söz konusu saldırıları üstlenmişti.