Sinop'ta hamsi bolluğu! Tezgahlarda 150 liradan satışta

Sinop'ta balıkçılar denize açılarak bol miktarda hamsi avladı. Avlanan hamsiler kentteki tezgahlarda kilogramı 150 liradan satışa sunuldu.

"Balıkçılar hamsiye yöneldi"

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, yaptığı açıklamada yaklaşık bir aydır Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşandığını belirtti. Sezonun iyi başladığını ifade eden Gündoğdu, "Ancak ilerleyen günlerde hamsinin bol miktarda tutulacağını söyleyemem. Çünkü, hamsi tutulmaya çok erken başlandı kanaatindeyim. Dolayısıyla balıkçılar, palamut bulamayınca hamsiye yöneldi" dedi.

Şu anda hamsinin hem bol hem de uygun fiyatlı olduğuna dikkat çeken Gündoğdu, "Vatandaşlarımız yiyebildiği kadar yesin. Hamsinin tezgahlarda çok uzun süre kalacağını tahmin etmiyorum. Tezgahlarda mezgit, barbun, istavrit bulunurken, palamut ise ara ara geliyor. İlerleyen günlerde deniz bereketini ne şekilde gösterir bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Sinop'ta tezgahlarda hamsinin yanı sıra kilogramı mezgit 250 lira, istavrit 250 lira ve zargana 400 liradan satışa sunuluyor.