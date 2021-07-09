Sinovac aşısı Türkiye'de 2 dozda yüzde 83,5 etkili
Sinovac'ın Türkiye'deki tamamlanan 3. faz çalışmalarına göre aşının iki dozunun etki oranı yüzde 83,5 olarak belirlendi. Yapılan çalışmalara 10 binden fazla gönüllü katılmıştı.
Çin şirketi Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarının sonuçları, The Lancet dergisinde yayımlandı. 10 bini aşkın kişinin katıldığı çalışmalar, aşının iki dozunun yüzde 83,5 etkili olduğunu gösterdi.
BBC Türkçe'nin haberine göre Faz-3 çalışmalarında 14 Eylül 2020 ile 5 Ocak 2021 tarihleri arasında 18-59 yaş arasındaki 10 bini aşkın gönüllü yer aldı. Aşının iki dozunun yapılmasından en az 14 gün sonra yüzde 83,5 etkili olduğu saptandı.