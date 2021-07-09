Sinovac aşısı Türkiye'de 2 dozda yüzde 83,5 etkili

Çin şirketi Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarının sonuçları, The Lancet dergisinde yayımlandı. 10 bini aşkın kişinin katıldığı çalışmalar, aşının iki dozunun yüzde 83,5 etkili olduğunu gösterdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Faz-3 çalışmalarında 14 Eylül 2020 ile 5 Ocak 2021 tarihleri arasında 18-59 yaş arasındaki 10 bini aşkın gönüllü yer aldı. Aşının iki dozunun yapılmasından en az 14 gün sonra yüzde 83,5 etkili olduğu saptandı.