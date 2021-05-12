Sinovac, Türkiye'ye üretim lisansı verdi

Sinovac CEO’su Yin Weidong, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verdiklerini bildirdi.

Bloomberg'e konuşan Yin, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'ye nüfusun yüzde 20'sini aşılamaya yetecek kadar aşı sağladıklarını ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti.

Bu kapsamda Yin, aşıların üretimi için lisanslama sürecine geçtiklerini ifade etti.

Sinovac CEO’su Yin Weidong, farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac’ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu dile getirdi.