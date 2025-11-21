Sipariş verdiği yemeği yedikten sonra hayatını kaybetmişti... İşletme mühürlendi
Esenyurt'ta evde baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki Eren Yılgın'ın en son yemek sipariş ettiği restoranın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Restoranın belediye tarafından mühürlendiği öğrenildi.
Dün Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi Saka sokakta işten eve gelen anne Ayten Yılgın, 13 yaşındaki oğlu Eren Yılgın'ı baygın halde bulmuştu.
Hastaneye kaldırılan Yılgın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
13 yaşındaki Eren'in ölüm nedeni henüz belirlenemezken "zehirlenme şüphesi" öne çıkınca gözler en son yemek yediği restorana döndü.
İşletme mühürlendi
Restoranın ruhsatı olmadığı ortaya çıkarken, işletme belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
İncelemelerde ayrıca hijyen kurallarına uyulmadığı belirlendi. Ekipler tarafından incelenmek üzere iş yerindeki gıda ürünlerinden numune alındı.
Hijyen eksiklikleri nedeniyle 42 bin lira idari para cezası uygulanan işletme, ruhsatsız faaliyet yürüttüğü için zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetleri durduruldu.