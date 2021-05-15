  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Sırbistan ile PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Takip Et

Sırbistan ile PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. İki ülke vatandaşları koronavirüs aşı sertifikası ile seyahat edebilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testinin, Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için karşılıklı kaldırıldığını duyurdu.

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Türkiye ve Sırbistan vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen COVID bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir. Uygulama bugünden başlamaktadır."

 

Gence-İstanbul seferleri 14 ay sonra yeniden başladıGence-İstanbul seferleri 14 ay sonra yeniden başladıGündem

 

Etiketler