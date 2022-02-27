Şirikçi ailesinin acı günü
Kahramanmaraş’ın sevilen iş insanlarından Şirikçioğlu Mensucat A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Şirikçi ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Arif Şirikçi, Yönetim Kurulu üyeleri Hacı Ali Şirikçi ve Fatma Kaynak’ın anneleri Sevim Şirikçi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Sevim Şirikçi, Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, aile yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi mahçiçek, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, ile iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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