Bir söyleşi için gittiği Almanya’da sakatlanan Gazeteci Şirin Payzın, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Halk TV‘de Sözüm Var programının moderatörlüğünü üstlenen gazeteci Şirin Payzın, ayrılık kararını duyurdu. Peki, Şirin Payzın Halk TV'den ayrıldı mı? Şirin Payzın Sözüm Var programında neden yok, bıraktı mı? Şirin Payzın Halk TV'den neden ayrıldı? İşte Şirin Payzın'ın son dakika açıklaması...

"Bir ayrılma haberi ve teşekkür" ifadeleriyle kararını duyuran Payzın, şunları kaydetti:

"Bir ayrılma haberi ve teşekkür. Sözüm Var’ı birlikte hazırladığım, sunduğum dostum, yol arkadaşım, Barış Terkoğlu’na, sessiz kahraman sevgili editörüm Erdal Aktaş’a, Sözüm Var’ı birlikte yarattık 20 senelik can dostum Emin Çapa’ya güzelliği, neşesi ama en önemlisi müthiş haberciliğiyle bize güç katan Seyhan Avşar’a, sırtımı her zaman dayadığım dünyanın en şahane yönetmeni Murat Erdoğan’a, az süre çalıştım ama çok mutlu çalıştım daha çok görüşeceğiz dediğim programlar koordinatörümüz sevgili Kürşat Oğuz’a ve Halktv haber merkezinin pırıl pırıl habercilerine, teknik ekibe, kameramanlarımıza çok teşekkür ederim. Seyircilerimize bizi hep destekledikleri, konuklarımıza vakit ayırdıkları için minnettarım. Sözüm Var bitti ama söz bitmez."