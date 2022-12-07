Şirketler inovasyonla kazanacak

Brüksel'deki Tour & Taxis Fuar alanında gerçekleştirilen Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) 2023 Zirvesi programında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Dönmez, birkaç hafta önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı için Brüksel'e geldiğini söyledi.

"Bakanlığımız ve AB arasında iyi bir diyalog, iyi bir iletişim oluştu." diyen Dönmez, AB Komisyonu Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel'le de görüştüğünü, Komiser Gabriel ve ekibini Türkiye'ye davet etmeyi planladıklarını anlattı.

Avrupa Yenilik Konseyi Zirvesi gibi platformların önemine işaret eden Dönmez, "Bizim buralarda olmamız lazım. Türkiye'deki şirketler ve kurumlar kesinlikle Avrupa'dan daha alt seviyede değil. Biz, bunlarla yarışabilecek güçteyiz. Bu bir organizasyon ve koordinasyon meselesi. Bunu birlikte yapacağız." ifadesini kullandı.

Dönmez, Avrupa Yenilik Konseyi'nin Ufuk Avrupa programı altında bir program olduğunu belirterek, Avrupa Yenilik Konseyi'nin start-up'lara ve araştırmacılara fonlama sağladığını vurguladı.

"Bizim burada çok daha fazla sayıda araştırmacımızı, kadın ve genç girişimcimizi ödül alır hale getirmemiz lazım. İnovasyon gelişmişliğin, katma değerli üretimin ve refahın göstergesidir" diyen Dönmez, Türkiye'nin bütün kurumlarının desteğiyle bu ekosistemde daha fazla yer alacaklarını anlattı.

"Yenilikleri satılabilir kılmalıyız"

Türkiye'nin ihracat ve yerli üretim konularında önemli atılımlar yaptığını dile getiren Dönmez, bu gibi platformların Türkiye'deki girişimcilerin ve sanayicilerin teknoloji ve yenilik alanında ilerlemesinin anahtarı olduğunu belirtti.

Çetin Ali Dönmez, "Eğer biz, bu alanda yapılan yenilikleri, yapılan araştırmaları dünyada satılabilir ürünler haline getirebilirsek işte o zaman orta gelir tuzağından çıkarız." dedi.

"İnovasyon kültürü geliştiği ölçüde şirketlerimiz daha fazla para kazanacak." diyen Dönmez, Türkiye'ye sermaye girişinin anahtarının da inovasyon olduğuna işaret etti.

Dönmez, "Türkiye artık düşük ve orta düşük teknolojilerde yatırım yapılacak bir yer değil. Türkiye kesinlikle yüksek ve orta yüksek teknolojinin altında olmayacak alanlarda yatırım yapılması gereken bir yer. Gençlerimizi, sanayicilerimizi, girişimcilerimizi buna yönlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

​​​​​​​Şirketler açısından özellikle sermaye ile fonlamanın yani ortaklık şeklinde fonlamanın önemine işaret eden Dönmez, "Bankacılık sistemine dayalı fonlama bir yere kadar. Faizle fonlama bir yere kadar. Esas olan ortaklık kültürü. Bunu da yerleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.