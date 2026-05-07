Şirketlerin bağımsız denetim şartları yeniden düzenlendi

Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine yönelik usul ve esaslarda değişikliğe gidildi.

Düzenleme, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından alınan karar kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, belirli şirketlerin bağımsız denetime tabi olabilmesi için aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşması gerekecek. Birbirini takip eden dönemlerde aşılan ölçütlerin ise aynı olması gerekmeyecek.

Eşik değerlerde değişiklik yapılması halinde, değişiklikten önceki hesap dönemlerine ilişkin denetime tabi olma veya denetim kapsamından çıkma değerlendirmeleri ilgili dönemlerde geçerli olan eşik değerlere göre yapılacak.

Denetime tabi olan şirketler ise belirtilen ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin iki hesap döneminde art arda altında kalmaları halinde, takip eden hesap döneminden itibaren denetim kapsamından çıkacak.

Ayrıca, enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin geçici madde de yeniden düzenlendi. 2024 yılı için 2022 yılına ait enflasyon etkisine göre düzeltilmemiş finansal tablolar esas alınacak. 2025 yılı ve enflasyon muhasebesinin devam ettiği dönemlerde ise aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından genel kurulda onaylanan finansal tablolardaki tutarlar dikkate alınacak.