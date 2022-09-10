Şirketlerin yüzde 83'ünde çalışma düzeni değişti

Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon, Türkiye'de faaliyet gösteren çok uluslu ve yerel firmaların mevcut yan hak yapılarını ve bu yapılardaki değişimleri analiz etmek, yeni uygulamaları belirlemek, şirketlerin çalışanlarını desteklemeye yönelik çalışmalarını incelemek üzere hazırladığı “Wellbeing Uygulamaları, Yan Hak Trendleri ve Ofise Dönüş Anketi”nin sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya, finanstan sağlık hizmetlerine, imalat sanayiinden tüketim ürünlerine kadar 16'dan fazla sektörde faaliyet gösteren, yüzde 20'si lokal, yüzde 80'i global şirketlerden oluşan toplam 94 kurum katıldı.

Tamamen evden çalışmayı benimseyen şirket çok az

Araştırma kapsamında, COVID- 19 sonrasında ofise dönüş planlarını tamamlayan şirketlere yeni çalışma düzenleri için hangi uygulamayı belirledikleri soruldu. Şirketlerin yüzde 83'ü çalışma düzenlerinde değişiklik yaptıklarını iletti, ancak tamamen evden çalışmayı benimseyen şirketlerin oranı ise %3 ile sınırlı kaldı.

Şirketlerin yüzde 46'sı aynı ilden çalışma koşulu koyuyor, bu da halen şirketlerin çalışanın kolay ulaşılabilir olmasına değer verdiğini gösteriyor.

Değişen çalışma ortamına göre destekler artırılmalı

Yeni dönemde şirket performanslarını en çok etkileyeceğini düşündükleri üç madde sırasıyla: Yeteneği çekmek ve tutmak (%71), çalışanların sağlıklı bir iş/yaşam dengesi kurabilmesi (%50), değişen demografik yapı ve değişen çalışan beklentileri (%48) oldu. Değişen çalışma ortamını dikkate alarak şirketler çalışanlarını desteklemeleri gerektiğini düşünmekle birlikte, tam kapsamlı bir wellbeing programı hazırlayarak aksiyona geçen şirketlerin oranı % 5 ile sınırlı kaldı. Dar kapsamlı ve sınırlı programlar sunan şirketlerin oranı %36 iken, kısa ve orta vadede program sunmayı planlayan şirketlerin oranı ise %23 oldu.

Şirketlerin %22'si esnek yan haklara geçmeyi planlıyor

Şirketler wellbeing (çalışan mutluluğu) planlarını başlatmak için önceliklerini ise şöyle sıraladı: Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak (%87), çalışan verimliliğini artırmak (%74), iş-yaşam dengesini geliştirmek (%70), çalışan stresini azaltmak (%57), yetenekleri çekmek ve tutmak (%51), çalışanın fiziksel sağlığını dest eklemek (%49), şirket iş performansını artırmak (%36), çalışan sirkülasyonunu düşürmek (%25), iş güvenliğini desteklemek (%14), sosyal sorumluluk (%12), çalışanın dayanıklılığını artırmak (%8), iş gücü planlaması (%5), sağlık giderlerini ve devamsızlık oranını düşürmek (%3) ise en son sıralarda yer aldı. Bu soruda şirketler birden fazla şıkkı seçebildi. Şirketlerin % 80'inde esnek yan hak uygulaması olmamakla beraber, şirketlerin %22'si önümüzdeki yıllarda esnek yan haklara geçmeyi planladıklarını iletti.

ŞİRKETLER, ÇALIŞANA SUNULAN PAKETLERİ VE HAKLARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİYOR

Aon Türkiye Sağlık ve Emeklilik Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Yalçın, araştırma sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “2020 yılında yaptığımız çalışmada uzaktan çalışma yönteminin yükselen trend haline geldiğini tespit etmiştik. Bu çalışmada ise şirketlerin uzaktan çalışma opsiyonunu benimsediğini görüyoruz. Değişen çalışma koşulları, şirketleri çalışana sundukları paketler ve hakları gözden geçirmeye yönlendiriyor. Bu gözden geçirmeler neticesinde şirketlerin aksiyon aldıkları/ almayı planladıkları alanların wellness ve esnek yan haklar uygulamaları olarak öne çıktığı gözükmektedir. Anket sonuçlarına göre şirketler wellbeing başlığı altında, çalışanı destekleyecek çeşitli programlara başlasa da çok az şirket bunu sistemli yapabiliyor ve performansı ve geri dönüşümü ölçümleyebiliyor. Şirket olarak bu konuda müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve kapsamlı programlar geliştirmelerini sağlamak için global deneyimimizi de kullanarak danışmanlık hizmeti veriyoruz.”

TCDD İHALELERİNDE FİYAT FARKI ESASLARI BELİRLENDİ

● TCDD A.Ş ve TCDD Genel Müdürlüğü’nün mal ve hizmet alımlarında yüklenicilere fiyat farkı verilmesi ve şartları taşıma koşuluyla fesih imkanı sağlanmasıyla ilgili yönetmelikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 1 Ocak 2022 ile 31 Mart 2022 arasında gerçekleştirilen kısımlar için sözleşmede fiyat farkı hükmü bulunup bulunmadığına bakılmaksızın fiyat farkı hesaplaması yapılacak. TL üzerinden yapılan sözleşmelerde 15 Nisan 2022 itibarıyla gerçekleşme oranı yüzde 15’e kadar olan sözleşmeler de feshedilebilecek.

OKUL GIDASI ONAY ŞARTINA İKİNCİ ERTELEME

● Okul kantinlerinde doğrudan öğrenciye satılacak ürünlere Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ‘okul gıdası’ onayı alma zorunluluğu 11 Eylül 2023’e ertelendi. 2020 yılında çıkarılan Okul Gıdası Hakkında tebliğ ile kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa veya tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için okul gıdası onayı alma zorunluluğu getirilmişti. İlk olarak Eylül 2021’e yürürlüğe girmesi gereken zorunluluk, önce Eylül 2022’ye ertelendi. Yapılan bu değişiklikle okul gıdası belge zorunluluğu 1 yıl daha ertelenmiş oldu.