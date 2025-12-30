Şırnak ve Hakkari TOKİ kura canlı izle... Şırnak ve Hakkari kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

"Yüzyılın Projesi"nde kura çekimi devam ediyor. Bugün Şırnak ve Hakkari için kura çekimi yapılacak. Bu illerimizde başvuru yapan adayları heyecan sarmış durumda... On binlerce kişi başvuru yaptı ve sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte canlı yayın linki ve "Şırnak ve Hakkari kura sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...

Şırnak'ta bin 492 sosyal konut projesi kura çekimi saat 11.00'de yapılacak. Kura yeri ise 15 Temmuz Kongre Salonu olarak belirlendi.

Hakkari'de ise kura çekimi yine 11.00'de Hakkari Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Şırnak ve Hakkari kura çekimi canlı izle

Her iki il için kura sonuç saati henüz belli olmadı. Sonuçların akşam saatlerinde e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.