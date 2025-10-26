Şırnak’ta 21 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

Edinilen bilgiye göre, Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavlarına hazırlanan Kadriye B. (21) isimli genç kız dershaneden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Genç kızın bulunması için ailesi, jandarma ve emniyet ekipleri harekete geçti.

Genç kızın bulunması için çalışmalar devam ediyor.