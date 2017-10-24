Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Küpeli Dağı (Gabar) bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile 3 kişilik terör örgütü mensubu olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.
Kaynak: AA