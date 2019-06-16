ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
28 °C

Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesindeki operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonu düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap