Şırnak'ta alevler durdurulamıyor! Yangına müdahale sürüyor
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın saatlerdir kontrol altına alınamadı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarına bölge halkının da destek verdiği öğrenildi.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünün Harguri bölgesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık üç saattir devam eden yangın, tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı.
Çalışmalara köylüler de katıldı
Yangının çıktığı bölgeye çok sayıda jandarma personeli ve köylü sevk edilirken, ekipler söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Arazinin sarp ve ormanlık olması, müdahaleyi güçleştiriyor.
Yangın söndürme çalışmalarına katılan köylüler ve jandarma ekipleri, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba sarf ediyor.