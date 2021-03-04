  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 asker yaralı
Takip Et

Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 asker yaralı

Şırnak'ta askeri araç şarampole devrildi. Olayda yaralanan 11 askerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şırnak-Cizre kara yolunun 25. kilometresinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle askeri araç şarampole devrildi.

Araçta bulunan 11 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.