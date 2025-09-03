Şırnak'ta ekmeğin içinden böcek çıktı
Şırnak'ta yemek yemeğe hazırlanan bir vatandaş mide bulandıran bir durumla karşılaştı. İl merkezideki bakkaldan aldığı ekmeği bölen vatandaş, ekmekle birlikte pişen kocaman bir böcekle karşılaştı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şırnak'ta bakkaldan ekmek alan bir kişi, evde karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Ekmeğin alt kısmında bir böcek olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti.
Mide bulandıran görüntüye isyan eden vatandaş, denetimlerin arttırılmasını istedi.