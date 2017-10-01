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Şırnak'ta terör saldırısı: 2 şehit

Şırnak' ta üs bölgesine saldırıda 1 yüzbaşı ile 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu 3 korucunun yaralandığı bildirildi.

Şırnak'ta terör saldırısı: 2 şehit
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Şırnak ile Cizre arasında yapımı devam eden ve Cudi dağı' nın altından tüneller kazılarak yapılan Şırnak Cizre karayolunun güvenliğini sağlayan üs bölgesine bu akşam saat 17.30 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda 1 yüzbaşı ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu. 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Saldırıdan sonra saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yaralı korucular, Şırnak Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

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