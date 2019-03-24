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Şırnak'tan acı haber: 1 şehit, 20 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.

Şırnak'tan acı haber: 1 şehit, 20 yaralı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na giden askeri araç, ilçe girişindeki çevre yolunda devrildi.

Kazada bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silopi, Şırnak ve Cizre'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Dunya.com

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