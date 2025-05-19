Sırp lider Aleksandar Vucic, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti

Başkent Belgrad’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, görüşme sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vucic, ülkesinin bölgedeki barış ve istikrarın korunması adına Türkiye ile ilişkilerine özel bir önem verdiğini belirtti.

"Türkiye'nin EXPO'ya katılımı karşılıklı güvenin göstergesi"

Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin ekonomik, kültürel, enerji ve eğitim gibi birçok alanda geliştiğini vurgulayan Vucic, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizin bu ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına eminim. Türkiye'nin 2027 yılında Belgrad'da düzenlenecek EXPO'ya katılımını teyit etmesinden özellikle memnuniyet duyuyorum. Bu karar, güçlü ortaklığımızın ve karşılıklı güvenimizin somut göstergesidir. Sırbistan, Türkiye ile olan ilişkilerine özel önem atfetmektedir."

Vucic, Türkiye’nin bölgesel etkinliğinin bölgedeki barış ve güvenlik için kilit bir unsur olduğunu vurguladı.