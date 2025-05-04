Sırrı Süreyya Önder eski eşi Halide Tülay Demirsöz kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder kimdir, kaç yaşında?

Sırrı Süreyya Önder 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Önder'in ölümü sevenlerini yasa boğarken bazı sorular da sıkça sorulmaya başlandı. Önder'in eşi ve çocukları merak edilirken "Sırrı Süreyya Önder eşi Halide Tülay Demirsöz kimdir?", "Sırrı Süreyya Önder'in çocuğu Ceren Önder kimdir, kaç yaşında?" diye soruluyor.

Sırrı Süreyya Önder'in eski eşi Halide Tülay Demirsöz kimdir?

Sırrı Süreyya Önder, 1991 yılında Halide Tülay Demirsöz ile evlendi. 1969 doğumlu olan Demirsöz hakkında detaylı bilgi bulunmazken çift kısa süre sonra boşandı.

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder kimdir, kaç yaşında?

Sırrı Süreyya Önder - Halide Tülay Demirsöz çiftinin Ceren isimli bir çocuğu bulunmakta... 1992 yılında Şişli'de doğan Ceren Önder, 2 kez evlilik yapmıştır. Ceren Önder'in "Ayıp Payı" isimli bir şiir kitabı bulunuyor.