Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi: Operasyon 11 saat sürdü, yoğun bakıma alındı: Sağlık durumu nasıl?

DEM Parti İmralı Heyeti'nde de yer alan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün gece kalp krizi geçirdi. Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana gelen Önder, hızlı bir şekilde ameliyata alındı. Florence Nightingale Hastaneler Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, ameliyatın kalp hastalıkları içindeki en büyük ameliyatlardan biri olduğunu söyledi. Hastaneye getirilmeden önce iki kere kalbi duran Önder'in, ana damardaki yırtıkla ilgili operasyonu 8 saat sürerek sabah 07.00'ye doğru sona erdi. Doktorların bu sürede kalp ana aort damarındaki yırtığı dikmeyi başardığı, Önder'in bir süre ameliyathanede tutulduktan sonra saat 09.30'a doğru, kalbi cihaza bağlı olarak yoğun bakım servisinde gözlem altına alındığı öğrenildi.

DEM Parti basın bürosundan, Önder'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanvekilimiz ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 15 Nisan Salı günü saat 23.00 itibariyle İstanbul’da kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır.

Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam etmekte, Önder'in durumu ciddiyetini korumaktadır.

İl Eşbaşkanlarımız, milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz hastanede süreci yakından takip etmektedir. Eş Genel Başkanlarımız da İstanbul’a gitmek üzere yoldadır. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği de süreçle yakından ilgilenmektedir."

Bakanlıktan açıklama geldi

Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Geçmiş olsun

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini, tedavisinin hassasiyetle sürdürüldüğünü belirterek, şifa dileğinde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül: Süreci yerinden takip ediyoruz

Olayı öğrendikten sonra İl Sağlık Müdürü ile birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettiğini belirten Vali Gül, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir.

Kendisine acil şifalar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül'den Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi alırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Tuncer Bakırhan ve hastane yetkilileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakırhan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, hastane yetkililerinden Önder'in son durumu hakkında bilgi aldı.

Siyasilerden mesajlar şöyle:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavisi süren İstanbul milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, Şâfî ismi şerifiyle şifâ versin,inşallah.

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

1962 yılında Adıyaman'da doğan sinemacı, yönetmen, senarist Sırrı Süreyya Önder lise mezunudur. Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Önder, fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır.

24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçilen Önder, 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Halen TBMM Başkanvekili olan Önder, 1 çocuk babasıdır.