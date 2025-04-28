Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşında? Sırrı Süreyya filmleri ve oynadığı filmler neler?

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmesinin ardından biyografisi sıkça araştırılmıştı. Önder'in hayatını merak edenler "Sırrı Süreyya Önder kimdir?" sorusunu yönelttiler. İşte Önder'in hayatı...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

7 Temmuz 1962'de Adıyaman'da dünyaya gelen Sırrı Süreyya Önder, yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçidir. DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekilidir.

Adıyaman’da Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası, Türkiye İşçi Partisi'nin Adıyaman kurucularından biriydi. Babasını küçük yaşta kaybettikten sonra ailesinin geçimini sağlamak için çeşitli işlerde çalıştı. 1978'de Adıyaman Lisesi'nde öğrenim görürken Maraş Katliamı'nı protesto ettiği için tutuklandı. Tahliyesinin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi. 12 Eylül Darbesi sonrası uzun yıllar çeşitli cezaevlerinde yattı.

Sanat hayatına 2006 yapımı "Beynelmilel" filmiyle yönetmen ve senarist olarak adım attı. Ayrıca "Emret Komutanım" dizisinin senaristliğini yaptı, "İtirazım Var", "F Tipi Film", "O... Çocukları" gibi projelerde yer aldı. Bir dönem BirGün, Radikal ve Özgür Gündem gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Önder, 2007'de Ankara Uluslararası Film Festivali ve Altın Koza Film Festivali'nde en iyi senaryo ödüllerini kazandı.

Siyasete 2011 genel seçimlerinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'ndan İstanbul milletvekili seçilerek girdi. HDP'nin 2014 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2015'te Ankara milletvekili seçildi. 2023 seçimlerinde DEM Parti'den İstanbul milletvekili olarak yeniden TBMM'ye girdi.

2013'te Gezi Parkı protestolarında aktif rol aldı. 2018’de aldığı hapis cezası nedeniyle bir süre cezaevinde kaldı, 2019'da serbest bırakıldı. 2021'de hakkında siyasetten men istemiyle dava açıldı ancak 2024'te Kobani Davası’ndan beraat etti.

15 Nisan 2025'te kalp krizi geçiren Önder, acil ameliyatla by-pass ve aort greftleme operasyonu geçirmiştir.