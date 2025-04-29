Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl? Sırrı Süreyya Önder son durumu hakkında yen açıklama var mı?

Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan'da geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Önder saatlerce süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alınırken her gün sağlık durumu araştırılıyor. Yeni açıklama olup olmadığı merak edilirken "Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl?" sorusu sıkça geliyor.

Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl?

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ve beraberindeki uzman doktorlar tarafından yapılan açıklamalarda, Önder'in kalp ve dolaşım sisteminin ECMO cihazı ile desteklendiği ancak nörolojik durumunun giderek kötüleştiği belirtildi. Beyin ödemi bulunduğu, reflekslerinin azaldığı ve EEG bulgularında ciddi baskılanmaların gözlendiği ifade edildi. Beyin ölümü bulgusu henüz tespit edilmedi. Doktorlar sürecin kritik olduğunu ve anlık verilere göre tedaviye devam ettiklerini vurguladı.