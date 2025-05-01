Sırrı Süreyya Önder son sağlık durumu nasıl? Sırrı Süreyya Önder hakkında yeni açıklama var mı?

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Binlerce kişi bugün de aramalarını sıklaştırırken "Sırrı Süreyya Önder son sağlık durumu nasıl?" soruları peş peşe geliyor. Peki hastaneden yeni açıklama var mı?

Sırrı Süreyya Önder hakkında yeni açıklama var mı?

Sırrı Süreyya Önder hakkında yeni bir açıklama henüz yok. Son açıklama 28 Nisan tarihinde yapıldı.

Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl?

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ve beraberindeki uzman doktorlar tarafından yapılan açıklamalarda, Önder'in kalp ve dolaşım sisteminin ECMO cihazı ile desteklendiği ancak nörolojik durumunun giderek kötüleştiği belirtildi. Beyin ödemi bulunduğu, reflekslerinin azaldığı ve EEG bulgularında ciddi baskılanmaların gözlendiği ifade edildi. Beyin ölümü bulgusu henüz tespit edilmedi. Doktorlar sürecin kritik olduğunu ve anlık verilere göre tedaviye devam ettiklerini vurguladı.