Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. Dün Önder'den acı haber geldi. Sırrı Süreyya Önder, nörolojik durumunun kötüleşmesi üzerine çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Bugün İstanbul’da toprağa verilecek olan Önder’in cenazesi sabah saatlerinde hastaneden alındı. Ardından Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi’ne götürülen cenaze, burada yapılan hazırlıkların ardından ilk tören için Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) getirildi.

Tabutu karanfillerle süslendi

Önder'in alkışlarla karşılanan Türk bayrağına sarılı tabutu, karanfillerle süslenirken kızı ve kardeşi gözyaşlarını tutamadı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreni saygı duruşuyla başladı.

Kızı Ceren Önder Kandemir yaptığı konuşmada, "Bize söylediğin son cümle kulağımı tırmalıyor; Cano'nun düğününü görmeden gitmeyeceğim. Tutmadığın sözün yoktu. Barışı görmek istiyordun. Çocukların yetim kalması canını yakıyordu. Gözün arkada, aklın bizde kalmasın" dedi.

Kardeşi Ali Önder de "Kendisi şu an burada olsaydı size, 'Sevene de sövene de selam olsun' derdi" diye konuştu.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti'li Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili, bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Önder’in cenazesi AKM'deki törenin ardından Levent'teki Barbaros Camii'ne getirilecek. İkindiden sonra cenaze namazı kılınacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

DEM Parti, bugünden itibaren tüm il ve ilçe örgütlerinde taziyeleri kabul edecek.

Ne olmuştu?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da şuuru kapalı vaziyette, kalp ve akciğer masajı eşliğinde hastaneye kaldırılmıştı.

"Aort Diseksiyonu" tanısı konulan Önder'e, aort kapak değişimi ile tek damar baypas ameliyatı yapılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Hastaneden 28 Nisan'da yapılan açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı belirtilmişti.