Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda: Durumu stabil
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Geçirdiği ağır ameliyatın ardından 12 gündür yoğun bakım ünitesinde tutulan Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.
HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Kalp krizi ve aort damarı yırtılması nedeniyle ameliyat edilen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.
Aort damarında yırtılma ve kalp krizi nedeniyle acil müdahale edilen Önder'in tedavisi, doktorların gözetiminde devam ediyor.
Hastane çevresinde Önder’in sağlığına kavuşması için destek ve iyi dilek mesajları içeren afişler asılırken, annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi de sürüyor.