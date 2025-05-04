Sırrı Süreyya Önder'e veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor
Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne getirildi. Tabutuna sarılarak ağıt yakan annesi Zeliha Önder'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Törene çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve yurttaş katıldı.
Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne getirildi.
Sabah saatlerinde AKM'de gerçekleştirilen resmi törende, Önder’in Türk bayrağına sarılı naaşı görevliler tarafından cenaze aracına yerleştirildi. Daha sonra camiye ulaştırılan cenaze, musalla taşına konuldu.
Anne Önder'i yakınları teselli etti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi Zeliha Önder, camide oğlunun tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı. Acılı anneyi, yanında bulunan aile bireyleri ve yakınları teselli etmeye çalıştı.
Törene çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve vatandaş katılırken, cenaze namazının ardından Önder’in defnedilmesi bekleniyor.