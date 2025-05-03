Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu
Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili, İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Sevenleri hastane önünde toplanmaya başlarken, Önder'in cenaze programı da belli oldu. Önder 4 Mayıs Pazar günü anma törenlerinden sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
DEM Parti yetkililerinden açıklanan cenaze programına göre Önder, Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.
Cenaze programı
Sırrı Süreyya Önder (4 Mayıs Pazar) İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağı aktarılırken, cenaze programının detayları ise belli oldu:
* Saat 11.00’de Taksim AKM'de anma etkinliği düzenlenecektir.
* İkindi namazından sonra Levent'teki Barbaros Camii'nde cenaze namazı kılınacaktır.
* Ardından Önder’in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir.
* Yarından itibaren (4 Mayıs) bütün il ve ilçe örgütlerimizde taziyeler kabul edilecektir.
* Bugün de saat 19.15'ten itibaren Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde taziyeler kabul edilecektir.
15 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da saat 22.41'de, şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulansla, kalp akciğer masajı eşliğinde hastaneye kaldırılmıştı.
"Aort Diseksiyonu" tanısı konulan Önder'e, aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi ile tek damar baypas ameliyatı yapılmış ve Önder yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Hastaneden 28 Nisan'da yapılan açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı belirtilmişti.