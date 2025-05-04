Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder'den duygusal veda mektubu

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Önder'in tabutu AKM'deki sahneye alkışlarla getirildi.

Türk bayrağına sarılı tabutun önüne Önder'in fotoğrafı ve çiçekler yerleştirildi. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreni saygı duruşuyla başladı.

"Baba, hayatın bütün renkleri gitti"

Babası için kaleme aldığı mektubu okuyan Ceren Önder Kandemir gözyaşlarına tutamadı. Ceren Önder, babasına veda ettiği duygusal mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Baba, hayatın bütün rengi gitti. Benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor şimdi, ürkütücü. Kendimi bildim dileli seni kaybetmekten korktum. Öyle iyi öyle benzersizdin ki bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilirdi derdim.

Gece gece çaldığın kemanın, cümbüşün, udun sesi, bir çırpıda ezberden okuduğun şiirler, günde beş kere ve her birinde sanki yeni buluşmuşuz gibi bir heyecanla çıktığımız kahveler, evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, iyiliğe üşenmemen, kimseye gücenmemen.

Kendinle ilgilenmeyişine kızamıyorum. Doğduğundan beri yoksunluk geçen ömründe öfkeni nereye sakladın ben hiç görmedim, herhalde kalbine. Bir tek mülk edinmeden, ikinci bir kazağı almadan. Borçsuz ve harçsız onurunla gidiyorsun baba.

Tutmadığın sözün yoktu. Barışı görmek istiyordun. Çocukların yetim kalması kalbini parçalıyordu.

Bir tür barış mıydı bilmiyorum, ama hastane koridorlarındaki sınıfsız, bayraksız, hüzünlü, umutlu kalabalıkta barışa benzer bir şey gördüm ben. Gözün arkada, aklın bizde kalmasın. Bana güzel sesinle okuduğun dizelerle;

Biliyorum yağmur yağmaz yukarı doğru yeniden.

Acımaz olur. Silinir, gider izi bıçağın.

Ama hiçbir rüzgar dolduramaz boş kalan yerini

Bir yaşamdan ötekine birlikte uçan turnaların yerini gökyüzünde.

Seninle gurur duyuyorum."