Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından siyasilerden taziye mesajları

15 Nisan'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan, 12 saat süren ağır bir kalp ameliyatının ardından yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölüm haberi derin bir üzüntü yarattı.

Önder'in ölümünün ardından bazı siyasiler taziye mesajları yayımlamaya başladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Önder'in ölümünün ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum.

Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, bir çok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır.

Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.

Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun."

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum.



Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, bir çok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 3, 2025

Yerlikaya: "Ailesine başsağlığı diliyorum"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise paylaşımında "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili ve

İstanbul Milletvekili

Sayın Sırrı Süreyya Önder’e

Allah’tan rahmet;

değerli ailesine ve

sevdiklerine başsağlığı diliyorum.



Mekanı cennet olsun. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 3, 2025

Memişoğlu: 'Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Önder'in ölümüyle ilgili şu paylaşımda bulundu:

"TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.



Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 3, 2025

Bahçeli: 'Hakikaten çok üzgünüm'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’i maalesef kaybettik.

Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır.

Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve mermahetiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum."

Çelik: 'Ömrünün son demlerini “Terörsüz Türkiye” hedefi için seferber etti'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de Sırrı Süreyya Önder'in ölümüne ilişkin şu taziye mesajını paylaştı:

"TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik.

İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı.

Ömrünün son demlerini “Terörsüz Türkiye” hedefi için seferber etti.

Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti’nin, Yüce Meclis’in ve aziz milletimizin başı sağolsun."

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik.



İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı.



Ömrünün son demlerini “Terörsüz Türkiye” hedefi için seferber etti.

Allah… — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 3, 2025

Kalın: ' İyi, güzel ve doğruya olan inancını hiç kaybetmedi'

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ise "Anadolu’nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir âkil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. İyi, güzel ve doğruya olan inancını hiç kaybetmedi. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vaz geçmedi. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine taziyelerimi sunuyorum. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.