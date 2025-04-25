Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Türkiye siyasetinin sevilen ismi Önder’in sağlık durumuna ilişkin doktoru Prof. Dr. Ertan Sağbaş’tan açıklama geldi.

Yaklaşık üç gün önce beyin görüntülemesi yapabildiklerini anlatan Prof. Dr. Sağbaş, şunları söyledi:

* Yoğun beyin ödemi var. Nörologlar ödemin açılması gerektiğini söylüyor. Ancak bizler de o zaman net konuşabiliriz. Soluk alma refleksi oluşmuyor. Uyutucu almadığı halde uyanmıyor ve gözünü açmıyor. Nörolojik açıdan olumsuz durum daha fazla gibi duruyor.

MA'ya konuşan Prof. Dr. Sağbaş, Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğünü belirterek kurtulma ihtimalinin zayıf olduğunu ifade etti.

Ertan Sağbaş, "Aslında şanslı çünkü şu hale gelmesi büyük mucize. Biz de bir mucizenin peşine düştük, gidiyoruz” dedi.

62 yaşındaki Sırrı Süreyya Önder 14 Nisan’da aort yırtılması teşhisiyle 12 saat süren bir ameliyat geçirmişti.