Sırrı Süreyya Önder’in yerine DEM Parti'nin Meclis başkan vekili belli oldu
DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, 3 Mayıs’ta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in yerine partinin Meclis başkan vekili seçildi. Erdoğan Buldan'ı arayarak tebrik etti.
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DEM Parti, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanvekilliği için DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ı belirledi.
DEM Parti Kapalı Meclis Grup Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, Pervin Buldan'ın Meclis Başkanvekili olarak belirlendiği bildirildi.
Erdoğan Buldan'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Buldan'ı telefonla arayarak tebrik etti.