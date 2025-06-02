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Sırrı Süreyya Önder’in yerine DEM Parti'nin Meclis başkan vekili belli oldu

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, 3 Mayıs’ta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in yerine partinin Meclis başkan vekili seçildi. Erdoğan Buldan'ı arayarak tebrik etti.

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Sırrı Süreyya Önder’in yerine DEM Parti'nin Meclis başkan vekili belli oldu
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 DEM Parti, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanvekilliği için DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ı belirledi.

DEM Parti Kapalı Meclis Grup Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, Pervin Buldan'ın Meclis Başkanvekili olarak belirlendiği bildirildi.

Erdoğan Buldan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Buldan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

 