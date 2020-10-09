Şişecam grevi ertelendi! Resmi Gazete'de yayımlandı

09 Ekim 2020

9 Ekim 2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Petrol-İş Sendikası tarafından alınan Şişecam grev kararı bugün yayımlanan Resmi Gazete ile ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Şişecam grevi genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendi.

Cumhurbaşkanı Kararları altında yayımlanan 3077 sayılı kararda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketine ait Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kazanlı mevkiinde yer alan soda ve krom üretim tesisleri ile Adana İli, Seyhan İlçesi, Arabali mevkiinde yer alan tuz işletmesinde Petrol-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının, genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."