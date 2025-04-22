Şişecam'da toplu grev: 25 gün sürecek

Şişecam’ın 3 fabrikası ile 1 işletmesinde işçiler , toplu iş sözleşmesinde uzlaşamayınca Petrol-İş Sendikası öncülüğünde grev kararı aldı.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, grev kararının 21 Nisan 2025 tarihinde alındığını ve uygulamanın 14 Mayıs 2025’te başlayacağını duyurdu.

"Toplu pazarlık süreci devam ediyor"

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmesindeki çalışanlarımızın örgütlü olduğu Petrol İş Sendikası ile devam eden görüşmeler kapsamında, yasal prosedür uyarınca, Petrol İş Sendikası tarafından 21 Nisan 2025 tarihi itibariyle grev kararı alınmış olup, grev uygulama tarihi 14 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir.

Görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde, Petrol İş Sendikası tarafından belirlenen tarihte grev uygulaması başlayacaktır. Toplu iş sözleşmesi olağan süreci içerisinde görüşmeler halen devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.