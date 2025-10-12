Sisi ve Trump davet etti: Erdoğan Gazze Zirvesi için Mısır'a gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne iştirak edeceğini bildirdi.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanacak 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne iştirak etmek üzere, 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm El-Şeyh'i ziyaret edecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Zirve'de hitapta bulunmaları, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişareler gerçekleştirmesi planlanmaktadır."

Zirveye kimler katılacak?

Zirveye, ev sahibi Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump başkanlık edecek. Erdoğan'ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da aralarında bulunduğu 20'den fazla ülkenin lideri zirvede yer alacak.

Katar ve ABD basını, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Endonezya’dan da zirveye katılım olacağını bildirdi. Ancak bu ülkelerin zirvede hangi düzeyde temsil edileceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran’dan hiçbir yetkilinin zirveye katılmayacağını ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Şarm El-Şeyh Zirvesi’ne İsrail’den katılım olmayacağını duyururken, Filistin yönetimi ise konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın da zirveye katılmaları bekleniyor.

Zirvede, Gazze'de sağlanan geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımların artırılması ve bölgede kalıcı barış için atılacak adımların ele alınması öngörülüyor.