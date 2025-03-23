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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçlamasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmada kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil yedi kişinin ismi geçiyor.

Şahan da İmamoğlu'yla birlikte dört gün önce gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından dün adliyeye götürülen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

İmamoğlu bu soruşturmada serbest bırakılmıştı.

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