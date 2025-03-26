  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir gözaltına alındı
Takip Et

Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir avukatıyla birlikte emniyete gitti. Özdemir'in gözaltına alındığı öğrenildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kent uzlaşısı" faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir avukatıyla birlikte emniyete gitti.

Ebru Özdemir'in gözaltına alındığı öğrenildi.

 

 