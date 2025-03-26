Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir avukatıyla birlikte emniyete gitti. Özdemir'in gözaltına alındığı öğrenildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kent uzlaşısı" faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir avukatıyla birlikte emniyete gitti.
Ebru Özdemir'in gözaltına alındığı öğrenildi.