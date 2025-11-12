Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında hazırlanan iddianame tamamlandı. 105’i tutuklu, 5’i “müşteki şüpheli” olmak üzere toplam 407 kişi hakkında dava açıldı. Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı görevindeyken tutuklanan Mehmet Murat Çalık hakkında istenen cezalar da iddianamede yer aldı.

Belgeye göre, Resul Emrah Şahan hakkında 5 kez “rüşvet alma”, 2 kez “irtikap”, “kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “suç örgütüne üye olma” suçlarından toplam 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, Şahan’ın “Nişantaşı Koru” projesinin ruhsatı için ilgili firmadan ilçede park yapılmasını talep ettiği, firmanın 2025 Şubat ayında park yapımı için protokol imzalamasından 10 gün sonra ruhsat aldığı bilgisi yer aldı. Ayrıca Şahan’ın, İBB’ye bağlı İPA’nın başında bulunduğu dönemde “İBB Hanem” uygulamasına vatandaş verilerinin usulsüz biçimde kaydedilmesine aracılık ettiği öne sürüldü.

'Şüpheli isimle görüştürerek rüşvet istedi' iddiası

Savcılık, Şahan’ın 2024 yılında Şişli’de inşaat ruhsatı almak isteyen bir firmaya, belediyenin yaklaşık 2 milyon dolarlık ışıklandırma borcunun ödenmesi halinde ruhsat verileceğini söylediğini belirtti. Ayrıca aynı şüphelinin, iskan izni için bir başka firmadan 4 milyon dolar istediği, bu paranın örgüt üyesi Süleyman Atik’e verildiği ifade edildi.

Dosyada, Hüseyin Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt’un sahibi olduğu bir firmanın Şişli’de kiraladıkları binayı hastaneye dönüştürmek istedikleri, bu süreçte 4 milyon dolar bağış ve 4 milyon dolar nakit ödemeleri karşılığında ruhsat aldıkları anlatıldı. Nakit ödemenin Mayıs 2024’te Adem Altıntaş’a elden verildiği iddia edildi.

İddianamede, Şahan’ın 2022’de Şişli Belediyesi’nde imardan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, büyük firmalarla Adem Altıntaş’ı buluşturarak rüşvet talep ettiği belirtildi. Ayrıca, “Örgüt lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun emir ve talimatları ile hareket eden Resul Emrah Şahan’ı, 2019 yılından itibaren Şişli'de imar konusunda yetkilendirdiği, maksadının imar konusunda büyük firma ve iş insanlarından gelecek taleplerde örgüte maddi çıkar ve gayrimenkul değerinin yüksek olduğu bölgede imar konularında hakimiyet sağlamak olduğu anlaşılmıştır” değerlendirmesi yapıldı.

Mehmet Murat Çalık hakkında 88 yıla kadar hapis istemi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında ise 7 kez “rüşvet alma” ve “suç örgütüne üye olma” suçlarından toplam 30 yıldan 88 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Çalık’ın 2014-2019 yılları arasında belediye başkan yardımcılığı yaptığı dönemde, bölgede yürütülen büyük inşaat projelerinde ruhsat ve iskan karşılığında inşaat sahiplerinden rüşvet aldığı ileri sürüldü.