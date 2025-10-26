Şişli’de 4 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
Şişli'de 4 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında, 1 kişi yaşamını yitirdi.
Yangın, Meşrutiyet Mahallesi Kodaman Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında, dairede yapılan inceleme sonucunda Şenol Gün’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Gün’ün cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA