Şişli’de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi Feriköy Mezarlığı'nda ölü bulundu
Şişli’de 31 Ekim tarihinde kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cansız bedeni, Feriköy Mezarlığı’nda bulundu. Polisin geniş çaplı araması sonucunda bulunan küçük kızın cansız bedeni Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, ailesine acı haber verildi. Sinir krizi geçiren aileyi ekipler sakinleştirmeye çalıştı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Şişli’de 31 Ekim tarihinde kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cansız bedeni, gece saatlerinde Feriköy Mezarlığı’nda bulundu.
Ailesinin kaybolduğu günden itibaren bir televizyon programında çağrı yaparak aradığı küçük kız, ihbar üzerine genişletilen mezarlık çevresindeki arama sonucunda tespit edildi.
Ekipler, olay yerine sevk edilerek Şirin’in cansız bedenini Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Acı haber, yetkililer eşliğinde aileye iletildiğinde anne Yeter ve baba İbrahim Hanilçi sinir krizi geçirdi. Ayakta durmakta zorlanan aile, polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışıldı.
Küçük kızın ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, bir şüphelinin gözaltına alınarak ifadesinin alındığı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.