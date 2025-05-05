Şişli'deki kadın cinayetine tanık olan oyuncu Nur Sürer ateş püskürdü: İdama karşı biriyim ama...

Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktığı sırada eski eşi Rüstem Elibol ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi. Zorla arabaya sokulmak istenen Aksu, çığlıklar atarak yardım isterken Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında infaz edildi.

Olayın ardından kaçan Elibol ve arkadaşları kısa sürede yakalanırken, oyuncu Nur Sürer'in de o dehşete tanık olduğı ortaya çıktı.

'Bir kadın daha hayattan koparıldı'

Katledilen kadının çığlık seslerini ilk olarak komşusunun duyduğunu ifade eden ünlü oyuncu Nur Sürer, "Sabah saatlerinde 4 el ardından 2 el daha silah sesi duydum. Arka tarafa baktığımda bir şey yoktu. Ön tarafa baktığımda kadını gördüm. ‘Yardım edin’ diye çığlık atmış, sonra arabaya bindirmişler. Ancak ellerinden kurtulmuş. Arkasından ateş etmişler yere düşünce 2 el de kafasına silahla ateş etmiş. Bir kadın daha hayattan koparıldı. Çocukları var mı, bilmiyoruz" dedi.

'Bu insanların ömür boyu cezaevinde kalması gerekiyor'

Sanatçılar olarak yıllardır kadın cinayetleri ile mücadele ettiklerine dikkat çeken Nur Sürer, "Böyle bir şeye ilk defa tanık olduk. Biz bunları duyarız, eleştiririz ve toplantılara katılırız. Gerçekten çok üzgünüm. İdama karşı biriyim, idam olan ülkelerden nefret ediyorum ama bu insanların ömür boyu cezaevinde kalmaları gerekiyor. Kadın öldürmek çok kolaylaştı. Günde 2 tane kadın öldürülüyor ve ben de böyle bir şeye tanık olduğum için çok üzgünüm" dedi.