Şişli'deki Kent Lokantaları hizmet vermeye başladı
Tedarik sürecinin tamamlanmasının ardından, Şişli’deki kent lokantaları yeniden hizmet vermeye başladı. Şişli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kent lokantalarımız, halkımıza hizmet sunmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
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Şişli'deki kent lokantaları, tedarik ihtiyaçlarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmet vermeye başladı.
Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kent lokantalarımız, halkımıza hizmet sunmaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Tedarik süreçleri bitirildiği için ilçedeki kent lokantalarının faaliyetleri 19 Mart'tan itibaren durmuştu.