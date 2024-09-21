Şişli'deki plazanın dokuzuncu katında çıkan yangın söndürüldü
Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'ndeki 10 katlı plazanın 9'uncu katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olay sonrasında binada hasar geldiği saptandı. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.
AA
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Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'ndeki plazanın 9'uncu katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi başarıyla sona erdi.