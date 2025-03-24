Şişli'ye kayyım olarak atanan Cevdet Ertürkmen göreve başladı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "terör" soruşturması çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda Şahan, görevden uzaklaştırıldı.

Bu gelişme üzerine, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyım olarak atandı. Bugün, Şişli Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruyla Cevdet Ertürkmen'in göreve başladığı ilan edildi.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin bir açıklama yaparak, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, Anayasa'nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gerekçesiyle "geçici tedbir olarak" görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Cevdet Ertürkmen kimdir?

1970 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Cevdet Ertürkmen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1992 yılında mezun olmuştur. Kamu görevi hayatına Gaziantep'te kaymakam adayı olarak başlamış, ardından Burdur, Van, Şanlıurfa, Kayseri, Aydın, Trabzon ve Samsun gibi illerde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Şişli Kaymakamı olarak görevine 29 Temmuz 2024 tarihinde başlamıştır.