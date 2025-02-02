Sismik hareketlilik komşuyu alarma geçirdi: Okullar tatil edildi

Ege Denizi'nde bu sabah peş peşe meydana gelen depremler enişe yarattı. Türkiye saatiyle 10.22'de kaydedilen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü de bu sabah 4.5 ve büyüklüğünde 4.1 büyüklüğünde iki deprem kaydetti.

Sismik hareketlilik komşuyu alarma geçirdi

Bölgedeki yoğun sismik faaliyet nedeniyle, Sürekli Sismik Tehlike Değerlendirme ve Sismik Risk Azaltma Bilimsel Komitesi ve Yunan Volkanoloji ve Sismoloji Derneği'nin Sürekli Bilimsel Komitesi, dün öğleden sonra İçişleri Bakanlığı'nda toplandı.

Toplantının ardından, vatandaşlara kapalı alanlarda büyük toplantılardan kaçınma çağrısında bulunulurken okulların yarın kapalı kalacağı öğrenildi.

Ammoudi ve Fira'nın Eski Limanı'na erişim için de uyarılarda bulunuldu.