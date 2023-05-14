“Sisteme girmeyen 7.5 milyon oy var”

Ekrem İmamoğlu "Anadolu Ajansı, Erdoğan'ı 50.01'de yarım saat tuttu. Yüzde 49'a 'talimat alarak düşürdüğünü' düşünmeden edemiyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 4. kez kameraların karşısına geçti. İmamoğlu şunları söyledi:

"İktidar sözcüsü Kılıçdaroğlu'nu cumhrubaşkanı dememe alınganlık gösterdi. Bu terif benim inancımla ilgili bir tariftir. Saygıya sıra gelince siz bir seçim bitmeden afişlerle İstanbul'u kazandık dediğiniz için sizin sisteminize güvenmiyoruz. Ama kurumlara güveniyoruz. Bir kuruma güvenmiyoruz o da Anadolu Ajansı. 50.01'de neredeyse yarım saat düştü. Onu da talimat alarak 49'a indirdi diye düşünmeden edemiyorum. Anadolu Ajansı'nın canını bitirdiniz ama onu bile ayağa kaldıracağız.

Sisteme giriş yapılmayan 7,5 milyon oy bizim güçlü olduğumuz sandıklar. Biz kendi verilerimiz üzerine hassasiyetle çalışıyoruz.